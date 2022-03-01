Олег БЛОХИН: «Киев не видел такой агрессии со Второй мировой войны»

Экс-форвард «Динамо» Киев Олег Блохин шокирован действиями властей России, которые бомбят украинские города и убивают мирных людей.

«Я, Олег Блохин, призываю всех, от кого это зависит, прежде всего, военное командование России и Беларуси, немедленно прекратить обстрел городов Украины и отозвать свои войска. Вы сражаетесь не только с воинами Украины, но и с мирным населением. Это недопустимо. Это грех. В Украине разбомблены города и села. Я коренной киевлянин, мой родной город не видел такой агрессии со времен Второй мировой войны. Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, другие города и села разрушены».

«Футбол, которому я предан и отдал всю свою жизнь, продолжает нести потери еще с начала оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей. Сборные команды полностью прекратили подготовку. Остановлены все спортивные мероприятия. Спортсмены вместо занятий спортом вынуждены защищать Родину».

«Мировые футбольные и спортивные федерации осудили ваши действия, отстранив сборные РФ и РБ от участия в международных турнирах. Вы закрываете наследие мира. И закрываете мир россиянам и белорусам. Опомнитесь. Отведите войска. Прекратите эту войну».

«Молюсь за нашу Украину», – написал Блохин.