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Олег БЛОХИН: «Киев не видел такой агрессии со Второй мировой войны»

Легендарный в прошлом игрок возмущен действиями России

  • 01.03.2022 23:45
  • 1251 просмотр
  • 2 комментария
Олег БЛОХИН: «Киев не видел такой агрессии со Второй мировой войны»
© uaf.ua

Экс-форвард «Динамо» Киев Олег Блохин шокирован действиями властей России, которые бомбят украинские города и убивают мирных людей.

«Я, Олег Блохин, призываю всех, от кого это зависит, прежде всего, военное командование России и Беларуси, немедленно прекратить обстрел городов Украины и отозвать свои войска. Вы сражаетесь не только с воинами Украины, но и с мирным населением. Это недопустимо. Это грех. В Украине разбомблены города и села. Я коренной киевлянин, мой родной город не видел такой агрессии со времен Второй мировой войны. Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, другие города и села разрушены».

«Футбол, которому я предан и отдал всю свою жизнь, продолжает нести потери еще с начала оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей. Сборные команды полностью прекратили подготовку. Остановлены все спортивные мероприятия. Спортсмены вместо занятий спортом вынуждены защищать Родину».

«Мировые футбольные и спортивные федерации осудили ваши действия, отстранив сборные РФ и РБ от участия в международных турнирах. Вы закрываете наследие мира. И закрываете мир россиянам и белорусам. Опомнитесь. Отведите войска. Прекратите эту войну».

«Молюсь за нашу Украину», – написал Блохин.

Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui, 02.03.2022 00:46
    +3
    Молодець, Олег Володимирович!
    Ссылка
    online
    alefteev77, 02.03.2022 00:37
    0
    Олег Блохін - колишній член комуністичної партії України (ватніків), СДПУ (о) та партії "Не так". Калібрована вата, елітна.
    -
    Пане Блохін - рашисти, то ваші ж спонсори колишні, а може і ...... Тому ви напевно радуєтесь, що ваші рашисти прийшли з бомбардуваннями Києва та Харкова.
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