Александр ЗВЕРЕВ: «Самое главное – мир во всем мире»

Третья ракетка мира Александр Зверев отреагировал на начало широкомасштабного вторжения России в родную страну.

«В такие времена еще раз понимаешь, что в жизни есть вещи важнее тенниса. И самое главное – мир во всем мире. Неважно, из какой ты страны, – все мы люди, которые должны жить вместе в мире.

Спорт и Кубок Дэвиса всегда могут служить примером мирного взаимодействия», - сказал Зверев.