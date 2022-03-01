ФОТО. Популярный сервис Livescore поддержал Украину

Популярный в мире сервис LiveScore, на котором можно оперативно узнавать результаты футбольных, хоккейных, баскетбольных и других событий, выразил поддержку Украине.

Сервис объявил, что уберет из доступа все российские турниры.

«Мы поддерживаем Украину. LiveScore на ближайшее время не будет демонстрировать результаты российских соревнований».