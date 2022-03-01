Капитан Металлиста 1925: «Сложно объяснить детям, почему ночуем в подвале»

Вратарь и капитан «Металлиста 1925» Денис Сидоренко рассказал о том, как он и его семью переживают вторжение России в Украину.

- Денис, расскажи, в первую очередь, где ты и твоя семья? Все ли с вами хорошо?

- Да, с нами все хорошо, спасибо! Мы дома вместе с женой и детьми. Когда ситуация усугубляется, конечно, идем в подвал. Это все тяжело, и для нас с женой и тем более для наших детей. Трудно им объяснить, почему нужно ночевать в подвале...

– Трудно без футбола?

- Конечно, тяжело. Но в такой ситуации футбол идет на второй и даже третий план. Сейчас хочется только миру! Мы все - украинцы - верим и надеемся, что здравый смысл возобладает и война закончится.

- Многие иностранные спортсмены поддержали Украину...

– Очень приятно это видеть. Поразило очень многое. Это и начало матча "Эвертон" - "Манчестер Сити", капитанская повязка Роберта Левандовски, овации переполненного лиссабонского стадиона Роману Яремчуку, стадионы "Баварии" и "Вест Хэма", решение многих сборных не играть против России и многое другое. Весь цивилизованный мир сейчас за Украину!

– В Харькове, Киеве и других городах Украины сейчас много разрушений. Наблюдаешь за новостями?

– Мою Украину охватила война, очень больно на это смотреть. Сегодня площадь Свободы... Любимое место харьковчан. Салтовка, Клочковская улица, Чугуев. Даже не знаю, как это все описать. Это ужас.

Сейчас все украинское футбольное сообщество объединилось. На базе львовского "Руха" находились наши бразильцы, видел видео с президентом "Ингульца", знаю, что "Минай" предлагает помощь всем, кому она нужна. Мы обязательно победим! Ведь мы – Украина!