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Таракан верит, что Зеленский лично будет вести переговоры с ху*лом

Войну может прекратить встреча президентов Украины и Ху*лостана?

  • 01.03.2022 19:44
  • 975 просмотров
  • 1 комментарий
Таракан верит, что Зеленский лично будет вести переговоры с ху*лом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Лукашенко рассказал, при каких условиях, по его мнению, могут встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин.

«О чем они будут говорить? Давай будем быстрее двигаться в переговорах этих делегаций. … И вот когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения — это я уже по-народному вам говорю», - заявил Лукашенко.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Петя Рудик, 01.03.2022 20:15
    +4
    Кадилом тобі по голові, ху.ло вусате!
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