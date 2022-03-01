Таракан верит, что Зеленский лично будет вести переговоры с ху*лом

Александр Лукашенко рассказал, при каких условиях, по его мнению, могут встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин.

«О чем они будут говорить? Давай будем быстрее двигаться в переговорах этих делегаций. … И вот когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения — это я уже по-народному вам говорю», - заявил Лукашенко.