Ликвидированы кадыровцы, которые должны были убить Зеленского

Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были убить президента Владимира Зеленского, ликвидирована. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, Украина получила эту информацию от представителей ФСБ РФ, которые не желают участвовать в войне.

«Благодаря этому была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая отправилась сюда именно для ликвидации нашего президента.

Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу Украину. Это наша земля, идите отсюда вон», – сказал секретарь СНБО.