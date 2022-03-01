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Ликвидированы кадыровцы, которые должны были убить Зеленского

Элитная группа оккупантов хотела к Аллаху, но отправилась в ад

  • 01.03.2022 18:39
  • 3851 просмотр
  • 1 комментарий
Ликвидированы кадыровцы, которые должны были убить Зеленского
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Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были убить президента Владимира Зеленского, ликвидирована. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, Украина получила эту информацию от представителей ФСБ РФ, которые не желают участвовать в войне.

«Благодаря этому была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая отправилась сюда именно для ликвидации нашего президента.

Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу Украину. Это наша земля, идите отсюда вон», – сказал секретарь СНБО.

Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
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    online
    slavko_50, 01.03.2022 19:25
    +1
    Гореть в аду с салом во рту!
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