Динамо Киев: «Российские солдаты, разворачивайтесь и идите нах*й»

Киевское «Динамо» у себя в Твиттере выпустило заявление, адресованные оккупационным российским войскам:

«Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют «бандеровцы» и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й!

Украина – страна свободных людей!».