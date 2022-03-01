Динамо Киев: «Российские солдаты, разворачивайтесь и идите нах*й»

Киевское «Динамо» у себя в Твиттере выпустило заявление, адресованные оккупационным российским войскам:
«Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют «бандеровцы» и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й!
Украина – страна свободных людей!».
Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют «бандеровцы» и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022
Україна – країна вільних людей! 🇺🇦 pic.twitter.com/Wyurhyw5AP
Источник — Twitter
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