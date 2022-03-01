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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Если нужно, то буду стрелять»

Украинский теннисист готов защищать страну

  • 01.03.2022 17:07
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Если нужно, то буду стрелять»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который вчера вернулся в Украину, признался, что готов защищать страну с оружием:

«Я не солдат. Я умею пользоваться оружием, но никогда ни в кого не стрелял. Я никогда не участвовал в перестрелке и это не то, чего бы мне хотелось. Но если это нужно, я это сделаю. Только идиоты боятся в такое время».

Источник — BBC

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