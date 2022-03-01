Наставник Локомотива подал в отставку из-за войны в Украине

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль подал в отставку со своего поста из-за военного вторжения России в Украину:
«Для меня футбольный тренер – лучшая работа в мире. Но я не могу выполнять свое призвание в стране, лидер которой несет ответственность за захватническую войну в центре Европы. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я немедленно ушел в отставку с должности тренера московского «Локомотива».
Я не могу находиться на базе в Москве, тренировать игроков, требовать профессионализма, когда в нескольких километрах дают приказы, которые приносят большие страдания целому народу. Это мое личное решение, и я в этом абсолютно убежден».
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