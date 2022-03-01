Динамо Киев: «Украина – нация непокоренных»

Официальная страница «Динамо» Киев в Твиттере красноречиво прокомментировала последнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о продолжении войны против Украины:
«На х** мы вертели ваши планы и операции. Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных!».
На х** ми вертіли ваші плани і «операції». Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022
Україна – нація нескорених! ✊🇺🇦 pic.twitter.com/sdyfdhDRcV
Источник — ФК Динамо Киев
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