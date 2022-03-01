Динамо Киев: «Украина – нация непокоренных»

Официальная страница «Динамо» Киев в Твиттере красноречиво прокомментировала последнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о продолжении войны против Украины:

«На х** мы вертели ваши планы и операции. Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных!».