Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Харьковчане, мы восстановим наш город»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский обратился к жителям Харькова, который находится под массированными бомбардировками российских войск:

«Дорогие Харьковчане!

Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город. Не просто поднимем все из руин, а сделаем намного больше – на зависть всему миру.

Для этого я не пожалею ни сил, ни денег.

Сейчас DCH делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков – наш приоритет».