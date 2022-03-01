УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Харьковчане, мы восстановим наш город»

Президент «Металлиста» обратился к жителям Харькова

  • 01.03.2022 14:22
  • 2524 просмотра
  • 8 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Харьковчане, мы восстановим наш город»
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент «Металлиста» Александр Ярославский обратился к жителям Харькова, который находится под массированными бомбардировками российских войск:

«Дорогие Харьковчане!

Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город. Не просто поднимем все из руин, а сделаем намного больше – на зависть всему миру.

Для этого я не пожалею ни сил, ни денег.

Сейчас DCH делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков – наш приоритет».

Источник — ФК Металлист

(35 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Владимир Копяк, 01.03.2022 14:53
    +2
    Согласен, но только после отсидки за убийство человека в ДТП. Он думает, что он откупится под шумок войны.
    Ссылка
    g2220222, 01.03.2022 15:51
    0
    Archie FireLion, 01.03.2022 15:40
    Пусть кацапы платят репарации о восстанавливают.
    а вы разве войну выиграли? это ваши танки под Москвой или все-таки наши окружают киев?
    Ссылка
    online
    Archie FireLion, 01.03.2022 15:40
    0
    Пусть кацапы платят репарации о восстанавливают.
    Ссылка
    online
    LFC, 01.03.2022 15:32
    0
    Ярик ты за убийство ответь сразу - деньги кровь не смоют с твоих рук и от ответственности под видом благодетеля ты не уйдешь.
    Ссылка
    online
    sancho_v, 01.03.2022 15:21
    0
    Чтобы восстановить город, надо для начала выгнать свинособак. Ярик, а слабо поддержать ВСУ?
    Ссылка
    online
    romanchik.8409, 01.03.2022 15:07 (изменен)
    0
    Владимир Копяк, 01.03.2022 14:53
    Согласен, но только после отсидки за убийство человека в ДТП. Он думает, что он откупится под шумок войны.
    Наивно конечно..Где база доказательственная...?Ни единого шанса...По итогу скажут диверсанта ебн..л
    Ссылка
    Tagyler, 01.03.2022 15:21
    -1
    Ребята чувак драпу дал в Лондон перед самым началом писеца в Харькове, вы задумайтесь.
    У него связи, он знал от Абрамовича друга все все;)
    Ссылка
    online
    svm_70, 01.03.2022 15:09
    -1
    При всей моей любви к Металлисту... Как-то поздно проснулся... и где заявление о помощи всу?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности