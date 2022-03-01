Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Харьковчане, мы восстановим наш город»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский обратился к жителям Харькова, который находится под массированными бомбардировками российских войск:
«Дорогие Харьковчане!
Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город. Не просто поднимем все из руин, а сделаем намного больше – на зависть всему миру.
Для этого я не пожалею ни сил, ни денег.
Сейчас DCH делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков – наш приоритет».
Источник — ФК Металлист
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У него связи, он знал от Абрамовича друга все все;)
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