УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С понедельника начали переводить деньги Украине»

Украинские футболисты собрали больше 600 тысяч евро на потребности армии

  • 01.03.2022 12:04
  • 722 просмотра
  • 0 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С понедельника начали переводить деньги Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Игрок «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о сборе, который устроили футболисты. Игроки собрали более 600 тысяч евро на нужды украинской армии в войне против российских захватчиков.

«Я считаю, главное, чтобы эти средства пошли сразу на помощь Украины. Это очень важно. Инициатором был Сергей Ребров, говорил, что нужна помощь. Мы начали собирать всех ребят, и все с понедельника начали делать трансферы, чтобы помочь украинцам.

До нападения это могло быть вне политики. Сейчас это выражение не подходит на данный момент, что спорт и футбол – это не политика. Сейчас страдают украинцы. Нужно объединяться против этого и находить решение, чтобы окончить эту войну. Многие пострадали и потеряли свои дома. Нужно искать пути, чтобы окончить это.

Свитолина отказывается играть с русскими? Теннис – индивидуальный вид спорта. В команде немного по-другому. Если мы будем играть против российской команды, если бы мы играли со «Спартаком», я не поехал бы на этот матч и считаю, клуб бы поддержал меня в этом. Моя бы нога не ступила на землю.

Тех, кто поддерживает россиян, я таких не знаю. Возможно, есть в интернете кто-то, кто смотрит только российское телевидение. Я называю это пропагандой.

Есть в команде Леша Миранчук, который тоже против этого конфликта. Я с ним не разговаривал на эту тему, вижу, что ему тоже неприятно. Вижу, что он против всего этого, против войны», - сказал Малиновский.

УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности