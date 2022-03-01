Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С понедельника начали переводить деньги Украине»

Игрок «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о сборе, который устроили футболисты. Игроки собрали более 600 тысяч евро на нужды украинской армии в войне против российских захватчиков.

«Я считаю, главное, чтобы эти средства пошли сразу на помощь Украины. Это очень важно. Инициатором был Сергей Ребров, говорил, что нужна помощь. Мы начали собирать всех ребят, и все с понедельника начали делать трансферы, чтобы помочь украинцам.

До нападения это могло быть вне политики. Сейчас это выражение не подходит на данный момент, что спорт и футбол – это не политика. Сейчас страдают украинцы. Нужно объединяться против этого и находить решение, чтобы окончить эту войну. Многие пострадали и потеряли свои дома. Нужно искать пути, чтобы окончить это.

Свитолина отказывается играть с русскими? Теннис – индивидуальный вид спорта. В команде немного по-другому. Если мы будем играть против российской команды, если бы мы играли со «Спартаком», я не поехал бы на этот матч и считаю, клуб бы поддержал меня в этом. Моя бы нога не ступила на землю.

Тех, кто поддерживает россиян, я таких не знаю. Возможно, есть в интернете кто-то, кто смотрит только российское телевидение. Я называю это пропагандой.

Есть в команде Леша Миранчук, который тоже против этого конфликта. Я с ним не разговаривал на эту тему, вижу, что ему тоже неприятно. Вижу, что он против всего этого, против войны», - сказал Малиновский.

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