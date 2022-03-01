Украинские теннисистки потребовали от WTA жестких санкций против России

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала заявление о вторжении России в Украину.
«Мы, украинские теннисистки, очень удивлены и недовольны отсутствием какой-либо реакции на ситуацию в нашей родине. Особенно странно наблюдать за этим, вспоминая, какой оперативной, адекватной и смелой была позиция WTA в вопросах социальной несправедливости и сексуальных домогательств», – говорится в обращении.
Костюк и другие украинские теннисистки требуют отменить все турниры WTA и ITF в России, а также запретить российским командам носить национальную символику.
Источник — Sport.ua
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