Украинские теннисистки потребовали от WTA жестких санкций против России

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала заявление о вторжении России в Украину.



«Мы, украинские теннисистки, очень удивлены и недовольны отсутствием какой-либо реакции на ситуацию в нашей родине. Особенно странно наблюдать за этим, вспоминая, какой оперативной, адекватной и смелой была позиция WTA в вопросах социальной несправедливости и сексуальных домогательств», – говорится в обращении.



Костюк и другие украинские теннисистки требуют отменить все турниры WTA и ITF в России, а также запретить российским командам носить национальную символику.