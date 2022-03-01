Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Путин, иди нах*й»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал вторжение российских войск в Украину.
«Я – Виталий Буяльский, родился в Калиновке, что на Виннитчине, всегда был патриотом своей страны! Происходящее сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны!
Я горжусь нашей армией за то, что защищают нас от свирепого врага – России, и мы обязательно победим! Я хочу, чтобы наши дети росли под мирным небом без войны в Украине!
П.С: Путин иди на х##! – написал Буяльский в Instagram.
Источник — Sport.ua
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