Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Путин, иди нах*й»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал вторжение российских войск в Украину.

«Я – Виталий Буяльский, родился в Калиновке, что на Виннитчине, всегда был патриотом своей страны! Происходящее сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны!

Я горжусь нашей армией за то, что защищают нас от свирепого врага – России, и мы обязательно победим! Я хочу, чтобы наши дети росли под мирным небом без войны в Украине!

П.С: Путин иди на х##! – написал Буяльский в Instagram.