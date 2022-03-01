Антонио КОНТЕ: «Нам нужен мир, а не гибель людей»

Главный тренер «Тоттенхэм» Антонио Конте считает российскую военную агрессию против Украины совершенно неприемлемой:

«Ситуация очень печальная. Сейчас 2022 год, и то, что мы обсуждаем возможность войны, просто невероятно. Это невероятно и в то же время глупо, глупо даже думать о таком.

Нам нужен мир, а не гибель людей. Война точно не является ответом на что бы то ни было. Весь мир должен действовать сообща, солидарно выступить против глупости людей».