Легенда сборной Бразилии: «Сегодня весь мир – это Украина»

Легендарный экс-вратарь сборной Бразилии, чемпион мира 1994 года Клаудио Таффарел выступил с посланием к украинскому народу:

«Дорогие друзья, украинцы! Пока весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине.

Лично я желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир. Потому что эта война бессмысленна. Присылаю вам мои молитвы. Я верю в вас, сегодня весь мир – это Украина».