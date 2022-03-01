Легенда сборной Бразилии: «Сегодня весь мир – это Украина»

Легендарный экс-вратарь сборной Бразилии, чемпион мира 1994 года Клаудио Таффарел выступил с посланием к украинскому народу:
«Дорогие друзья, украинцы! Пока весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине.
Лично я желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир. Потому что эта война бессмысленна. Присылаю вам мои молитвы. Я верю в вас, сегодня весь мир – это Украина».
Источник — Facebook
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