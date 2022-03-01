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Легенда сборной Бразилии: «Сегодня весь мир – это Украина»

Клаудио Таффарел поддержал украинский народ

  • 01.03.2022 05:26
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Легенда сборной Бразилии: «Сегодня весь мир – это Украина»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Таффарел

Легендарный экс-вратарь сборной Бразилии, чемпион мира 1994 года Клаудио Таффарел выступил с посланием к украинскому народу:

«Дорогие друзья, украинцы! Пока весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине.

Лично я желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир. Потому что эта война бессмысленна. Присылаю вам мои молитвы. Я верю в вас, сегодня весь мир – это Украина».

Источник — Facebook

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