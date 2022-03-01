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Россию лишили всех соревнований в пляжном футболе

Страна-агрессор находится в полной изоляции от всего мира

  • 01.03.2022 04:50
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Россию лишили всех соревнований в пляжном футболе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ассоциация пляжного футбола Украины официально сообщила о том, что Международная организация пляжного футбола (BSWW) лишила Россию всех соревнований из-за военной агрессии против Украины:

«РОССИЮ ЛИШИЛИ ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ!

Под давлением АПФУ (Ассоциации пляжного футбола Украины) 28 февраля Международная организация пляжного футбола (BSWW) приняла решение лишить Россию всех соревнований по пляжному футболу и занимается корректировкой календаря на сезон 2022 года!

Напомним, что страна-агрессор в прошлом году принимала Чемпионат Мира по пляжному футболу под эгидой FIFA, бойкотированный сборной Украины.

Маленькая победа!», гласит заявления АПФУ.

Источник — Facebook

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