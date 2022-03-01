Россию лишили всех соревнований в пляжном футболе

Ассоциация пляжного футбола Украины официально сообщила о том, что Международная организация пляжного футбола (BSWW) лишила Россию всех соревнований из-за военной агрессии против Украины:

«РОССИЮ ЛИШИЛИ ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ!

Под давлением АПФУ (Ассоциации пляжного футбола Украины) 28 февраля Международная организация пляжного футбола (BSWW) приняла решение лишить Россию всех соревнований по пляжному футболу и занимается корректировкой календаря на сезон 2022 года!

Напомним, что страна-агрессор в прошлом году принимала Чемпионат Мира по пляжному футболу под эгидой FIFA, бойкотированный сборной Украины.

Маленькая победа!», гласит заявления АПФУ.