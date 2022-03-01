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Сергей КРИВЦОВ: «Гордость смотреть на действия нашей армии»

Защитник «Шахтера» восхищен украинскими военными

  • 01.03.2022 04:32
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Сергей КРИВЦОВ: «Гордость смотреть на действия нашей армии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов у себя в Инстаграме поделился эмоциями от войны с российскими оккупантами:

«Очень сложно смотреть на то, что сейчас происходит в нашей стране! Очень страшно просыпаться не от солнечных лучей в глаз, а от жуткого звука снаряда за окном! Очень стыдно за то, что такое случается в 21 веке, хотя мы давно не охотники собиратели. Но какая гордость смотреть на действия нашей армии, на единство всей страны, на отвагу наших ребят и продуманные действия наших командиров! Кто бы что ни говорил, нам все по силам, победа будет за нами, какой бы план ни нарисовали у себя на уме маленький подонок, и усатый петух, которых ненавидит весь мир!

Вместе мы сила! Слава Украине!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sergey Kryvtsov (@kriva4)

Источник — Instagram

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