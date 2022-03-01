Сергей КРИВЦОВ: «Гордость смотреть на действия нашей армии»

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов у себя в Инстаграме поделился эмоциями от войны с российскими оккупантами:

«Очень сложно смотреть на то, что сейчас происходит в нашей стране! Очень страшно просыпаться не от солнечных лучей в глаз, а от жуткого звука снаряда за окном! Очень стыдно за то, что такое случается в 21 веке, хотя мы давно не охотники собиратели. Но какая гордость смотреть на действия нашей армии, на единство всей страны, на отвагу наших ребят и продуманные действия наших командиров! Кто бы что ни говорил, нам все по силам, победа будет за нами, какой бы план ни нарисовали у себя на уме маленький подонок, и усатый петух, которых ненавидит весь мир!

Вместе мы сила! Слава Украине!».