УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вступил в ВСУ»

Украинский тренер будет воевать с российскими оккупантами

  • 28.02.2022 21:38
  • 2857 просмотров
  • 4 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вступил в ВСУ»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что вступил в Вооруженные силы Украины, а не в территориальную оборону.

«Я вступил в ВСУ. Пока нас формируют в артбригаду. Когда поедем – не знаю. Может, уже сегодня или завтра. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину.

В клубе пока этого не знают. Сегодня сообщу. Я им говорил еще тогда, что у нас не выпускают из страны мужчин, потому что объявили всеобщую мобилизацию.

Рано или поздно руководство «Шерифа» все равно узнает, что я пошел защищать Родину. Сегодня планирую поговорить с генеральным директором Тархнишвили о ситуации, которая сложилась. Думаю, Важа Эдуардович меня поймет, ведь он прошел то же, что происходит в Украине. Он был грузин, в 2008 году Россия начала войну против его страны. Потому он как никто другой меня понимает.

Руководство «Шерифа» предложило, чтобы я перевез в Молдову свою семью. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожье», - сказал Вернидуб.

Источник — Telegram

(34 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    bonv, 28.02.2022 22:40
    +1
    Мужик!
    Ссылка
    online
    Krasvchik, 28.02.2022 22:25
    +1
    МОЛОДЕЦ ВЕРНЕДУБ!!!!!! СЛАВА УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ!!!
    ПС БОЛЕЮ ЗА ШАХТЕР))
    Ссылка
    online
    Саша Зардунов, 28.02.2022 22:41
    0
    Огромный респект и пример для других.
    Ссылка
    , 28.02.2022 22:39
    -2
    Вместо сына?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности