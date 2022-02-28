Юрий ВЕРНИДУБ: «Я вступил в ВСУ»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что вступил в Вооруженные силы Украины, а не в территориальную оборону.

«Я вступил в ВСУ. Пока нас формируют в артбригаду. Когда поедем – не знаю. Может, уже сегодня или завтра. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину.

В клубе пока этого не знают. Сегодня сообщу. Я им говорил еще тогда, что у нас не выпускают из страны мужчин, потому что объявили всеобщую мобилизацию.

Рано или поздно руководство «Шерифа» все равно узнает, что я пошел защищать Родину. Сегодня планирую поговорить с генеральным директором Тархнишвили о ситуации, которая сложилась. Думаю, Важа Эдуардович меня поймет, ведь он прошел то же, что происходит в Украине. Он был грузин, в 2008 году Россия начала войну против его страны. Потому он как никто другой меня понимает.

Руководство «Шерифа» предложило, чтобы я перевез в Молдову свою семью. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожье», - сказал Вернидуб.