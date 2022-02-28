Леонид КУЧУК: «Белорусы, не идите воевать против украинцев»

Белорусский тренер ФК «Рух» Леонид Кучук призывает как россиян, так и своих соотечественников не идти воевать против украинцев.

«Я работал во многих странах: Беларуси, Молдове, России и Украине. Сегодня мое сердце с Украиной. Во Львове я тренирую футбольный клуб «Рух». Прекрасно понимаю менталитет украинцев. Я всегда общался на русском языке и никогда не ощущал никакой дискриминации. Украинцы – прекрасная, искренняя, трудолюбивая и свободная нация. Они всегда отстаивали и будут отстаивать независимость и суверенитет своей страны. Свободолюбие, без сомнения, есть в ДНК украинского народа. Сегодня в украинские дома пришла беда».

«Российские военные убивают мирных жителей, гибнут женщины и дети. Это настоящее преступление, за которое придется расплачиваться следующим поколениям. Я прошу всех адекватных россиян: остановите эту войну, пока не поздно. Поверьте, украинцы будут защищать свою страну до конца. Это сильная духом нация. Вы почувствуете сильное сопротивление не только украинских военных, но и пенсионеров, женщин и детей. Здесь вас не ждут. Следовательно, россияне, остановитесь! Призываю Россию остановить войну».

«Дорогие мои соотечественники белорусы, умоляю вас: не идите воевать с братской Украиной. Вам это никогда не простят не только украинцы, но и ваши дети и внуки. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!», – сказал Кучук.