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Элина СВИТОЛИНА: «Сложно представить, что переживают люди в Украине»

Теннисистка переживает из-за войны в стране

  • 28.02.2022 13:15
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Элина СВИТОЛИНА: «Сложно представить, что переживают люди в Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала британским СМИ о ситуации в Украине после вторжения российской армии.

«Я шокирована кошмаром, который происходит в Украине. Молюсь за свою семью, друзей и весь народ Украины. Пытаюсь постоянно быть на связи со своими знакомыми. По сравнении с ними я нахожусь в полнейшей безопасности. Могу думать только об этом».

«К сожалению, я никак не могу им помочь, и это очень тяжело для меня. Сложно представить, что переживают люди в Украине».

«Они не спят, у многих нет еды и электричества», - сказала Свитолина.

Источник — Sky Sports

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