Элина СВИТОЛИНА: «Сложно представить, что переживают люди в Украине»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала британским СМИ о ситуации в Украине после вторжения российской армии.
«Я шокирована кошмаром, который происходит в Украине. Молюсь за свою семью, друзей и весь народ Украины. Пытаюсь постоянно быть на связи со своими знакомыми. По сравнении с ними я нахожусь в полнейшей безопасности. Могу думать только об этом».
«К сожалению, я никак не могу им помочь, и это очень тяжело для меня. Сложно представить, что переживают люди в Украине».
«Они не спят, у многих нет еды и электричества», - сказала Свитолина.
Источник — Sky Sports
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