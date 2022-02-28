Элина СВИТОЛИНА: «Сложно представить, что переживают люди в Украине»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала британским СМИ о ситуации в Украине после вторжения российской армии.

«Я шокирована кошмаром, который происходит в Украине. Молюсь за свою семью, друзей и весь народ Украины. Пытаюсь постоянно быть на связи со своими знакомыми. По сравнении с ними я нахожусь в полнейшей безопасности. Могу думать только об этом».

«К сожалению, я никак не могу им помочь, и это очень тяжело для меня. Сложно представить, что переживают люди в Украине».

«Они не спят, у многих нет еды и электричества», - сказала Свитолина.