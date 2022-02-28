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Олег ЛУЖНЫЙ: «Остаюсь в Украине, чтобы бороться за нашу страну»

Лужный решил не возвращаться в Англию

  • 28.02.2022 12:35
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Олег ЛУЖНЫЙ: «Остаюсь в Украине, чтобы бороться за нашу страну»
© Skysports.com

Экс-игрок «Динамо» Киев, «Арсенала» Лондон и сборной Украины Олег Лужный в комментарии британским журналистам заявил, что решил не возвращаться в Англию, где планировал продолжать учиться на тренерских курсах.

«Ситуация просто ужасная. Я хотел приехать в Англию, чтобы проходить тренерские курсы, но сейчас я останусь в Украине, чтобы бороться за наших людей и нашу страну».

«Ради чего враг организовал это вторжение и делает разрушения? Ужасно», - сказал Лужный.

Источник — Sky Sports

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