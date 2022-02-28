Дарио СРНА: «Украина, мы с тобой, ты никогда не будешь одна»

Директор «Шахтера» Дарио Срна выразил поддержку украинцам, которые защищаются от российского агрессора.

«Дорогие друзья, дорогие хорваты, спасибо всем за вашу поддержку. Я в Венгрии. Большое вам спасибо и молюсь за Украину. Украина, мы с тобой, ты никогда не будешь одна», — написал Срна в Instagram.