Дарио СРНА: «Украина, мы с тобой, ты никогда не будешь одна»

Директор «Шахтера» Дарио Срна выразил поддержку украинцам, которые защищаются от российского агрессора.
«Дорогие друзья, дорогие хорваты, спасибо всем за вашу поддержку. Я в Венгрии. Большое вам спасибо и молюсь за Украину. Украина, мы с тобой, ты никогда не будешь одна», — написал Срна в Instagram.
Источник — Sport.ua
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