УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Виктор КОВАЛЕНКО: «Только Украина, только победа!»

Украинец вместе со «Специей» провел акцию в поддержку нашей страны

  • 28.02.2022 09:35
  • 498 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор КОВАЛЕНКО: «Только Украина, только победа!»
© instagram.com/vitykovalenko

Украинский футболист, полузащитник «Специи» Виктор Коваленко высказался о российско-украинской войне, поддержав соотечественников.

Перед матчем чемпионата Италии с «Ромой» Виктор вместе с одноклубниками из «Специи» провели акцию, надели футболки с надписью «Стоп войне».

«Я украинец и мне трудно смотреть, что происходит в нашей стране, с приходом российских войск вы нас еще больше сгруппировали, поэтому только Украина только победа!», - написал Коваленко в Instagram.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Макс Максов, 28.02.2022 09:46
    +2
    Красава!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности