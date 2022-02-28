Виктор КОВАЛЕНКО: «Только Украина, только победа!»

Украинский футболист, полузащитник «Специи» Виктор Коваленко высказался о российско-украинской войне, поддержав соотечественников.

Перед матчем чемпионата Италии с «Ромой» Виктор вместе с одноклубниками из «Специи» провели акцию, надели футболки с надписью «Стоп войне».

«Я украинец и мне трудно смотреть, что происходит в нашей стране, с приходом российских войск вы нас еще больше сгруппировали, поэтому только Украина только победа!», - написал Коваленко в Instagram.