Сборная Польши не собирается играть против России в стыках ЧМ-2022

Сборная Польши по футболу не будет играть против России в стыковом матче отбора к ЧМ-2022 даже после того, как ФИФА ввела частичные санкции против российской сборной.



Об этом сообщил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.



«Конечно, время действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение. Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА», – написал Кулеша в твиттере.



Ранее в ФИФА решили, что сборная России по футболу будет играть без флага и гимна в соревнованиях под их эгидой.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022