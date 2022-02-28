Сборная Польши не собирается играть против России в стыках ЧМ-2022

Сборная России идет в известном направлении

  • 28.02.2022 02:20
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Сборная Польши не собирается играть против России в стыках ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Польши по футболу не будет играть против России в стыковом матче отбора к ЧМ-2022 даже после того, как ФИФА ввела частичные санкции против российской сборной.
 
Об этом сообщил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
 
«Конечно, время действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение. Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА», – написал Кулеша в твиттере.
 
Ранее в ФИФА решили, что сборная России по футболу будет играть без флага и гимна в соревнованиях под их эгидой.

Источник — Twitter

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