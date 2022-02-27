Источник: УЕФА собирается отстранить Россию от соревнований

В понедельник, 28 февраля Исполком УЕФА рассмотрит вопрос участия всех российских в соревнованиях под своей эгидой. Ожидается, что Россия будет отстранена.
Санкции наиболее активно продвигает вице-президент УЕФА Збигнев Бонек. Ожидается, что санкции со стороны УЕФА заставят действовать и ФИФА.
Прямо сейчас санкции от УЕФА могут ударить по московскому «Спартаку», который в 1/8 финала Лиги Европы должен сыграть с «РБ Лейпциг».
Источник — Meczyki
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