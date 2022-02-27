Источник: УЕФА собирается отстранить Россию от соревнований

Такие санкции продвигает Польша

  • 27.02.2022 18:29
  • 2769 просмотров
  • 5 комментариев
Источник: УЕФА собирается отстранить Россию от соревнований
© Getty Images/Global Images Ukraine. Збигнев Бонек

В понедельник, 28 февраля Исполком УЕФА рассмотрит вопрос участия всех российских в соревнованиях под своей эгидой. Ожидается, что Россия будет отстранена.

Санкции наиболее активно продвигает вице-президент УЕФА Збигнев Бонек. Ожидается, что санкции со стороны УЕФА заставят действовать и ФИФА.

Прямо сейчас санкции от УЕФА могут ударить по московскому «Спартаку», который в 1/8 финала Лиги Европы должен сыграть с «РБ Лейпциг».

Источник — Meczyki

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    lehach_08, 27.02.2022 18:38
    +8
    русский корабль....иди на х*й)
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    online
    zhyr, 27.02.2022 18:48
    +4
    сподіваюсь, виплат за вже зіграні матчі теж не буде
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    online
    Володимир Семигайло, 27.02.2022 18:44
    +4
    Гарні новини.
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    online
    Кроt-m@d__, 27.02.2022 19:19
    +1
    на всю жизнь и везде отстранить ,,и признать их тераристическим государством вместе с бульбашами ,и полную блокаду им тва-рям
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    Golhrenshtanga, 27.02.2022 18:51
    +1
    zhyr, 27.02.2022 18:48
    сподіваюсь, виплат за вже зіграні матчі теж не буде
    Почему не будет,Спартак за все заплатит
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