Лунин призвал испанцев помочь Украине

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин в Мадриде организовывает гуманитарную помощь Украине и призвал испанцев присоединиться к этому мероприятию:

«Уважаемые испанцы и все желающие, которые хотят помочь Украине сейчас, в эти трудные времена. Магазин «Ucramarket» по улице Мендеса Альваро, 8, с 11.00 до 17.00.

Нам нужны: консервы, вата, эластичные бинты, кровоостанавливающие средства, обезболивающие, одежда, носки. Спасибо за сотрудничество», - написал Лунин в Инстаграме.