Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Где русские спортсмены, которые называли нас братьями?»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко вновь высказался о полномасштабном вторжении российских войск в Украину.
Евгений обратился к спортсменам из России, которые не делали заявлений о войне.
«Война. Где все русские спортсмены, которые нас называли братьями? Почему, сейчас, когда ваше руководство нас убивает вы молчите? Сколько российских футболистов высказалось против войны? Или спорт опять вне политики?», - написал Левченко в Twitter.
Война. Где все русские спортсмены, которые нас называли братьями? Почему, сейчас, когда ваше руководство нас убивает вы молчите? Сколько российских футболистов высказалось против войны? Или спорт опять вне политики?— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) February 27, 2022
Источник — Sport.ua
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