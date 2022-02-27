Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Где русские спортсмены, которые называли нас братьями?»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко вновь высказался о полномасштабном вторжении российских войск в Украину.

Евгений обратился к спортсменам из России, которые не делали заявлений о войне.

«Война. Где все русские спортсмены, которые нас называли братьями? Почему, сейчас, когда ваше руководство нас убивает вы молчите? Сколько российских футболистов высказалось против войны? Или спорт опять вне политики?», - написал Левченко в Twitter.