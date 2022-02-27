Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Где русские спортсмены, которые называли нас братьями?»

Известный в прошлом футболист обратился к спортсменам из РФ

  • 27.02.2022 09:32
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Где русские спортсмены, которые называли нас братьями?»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко вновь высказался о полномасштабном вторжении российских войск в Украину.

Евгений обратился к спортсменам из России, которые не делали заявлений о войне.

«Война. Где все русские спортсмены, которые нас называли братьями? Почему, сейчас, когда ваше руководство нас убивает вы молчите?  Сколько российских футболистов высказалось против войны? Или спорт опять вне политики?», - написал Левченко в Twitter.

Источник — Sport.ua

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