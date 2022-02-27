Надаль обыграл Норри и стал победителем турнира в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над Кэмероном Норри в финале турнира в мексиканском Акапулько.

Акапулько. Финал

Рафаэль Надаль – Кэмерон Норри – 6:4, 6:4

Отметим, что Надаль установил уникальный рекорд. 35-летний испанец стал самым молодым и самым возрастным победителем турнира в Акапулько. Впервые Рафа был победителем турнира в 2005-м году в возрасте 18-ти лет.