ФОТО. Левандовски вышел на матч с капитанской повязкой в цветах Украины

Поляк поддерживает Украину

  • 26.02.2022 23:06
  • 1460 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Левандовски вышел на матч с капитанской повязкой в цветах Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски вышел на матч чемпионата Германии с капитанской повязкой в цветах флага Украины.

Этим игрок поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Ранее Польша заявила, что не будет выходить на матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против России.

 

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vitason, 26.02.2022 23:10
    +7
    Спасибо за солидарность с Украинским Народом!!
    Ссылка
    online
    lehach_08, 26.02.2022 23:09
    +7
    респект
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    online
    ALKOSruLKA, 26.02.2022 23:15
    +6
    Дякую цивілізованим сусідам!
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    FootFun, 26.02.2022 23:18
    +4
    Спасибо братскому народу Польши за всю их поддержку
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    Zah, 26.02.2022 23:21
    +3
    Чесно, вважаю його кращим гравцем на даний час. За капітанську пов'язку окремо респект!
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