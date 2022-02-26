ФОТО. Левандовски вышел на матч с капитанской повязкой в цветах Украины

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски вышел на матч чемпионата Германии с капитанской повязкой в цветах флага Украины.

Этим игрок поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Ранее Польша заявила, что не будет выходить на матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против России.