Украинский матч. Манчестер Сити обыграл Эвертон

Зинченко и Миколенко остались в запасе

  • 26.02.2022 22:25
  • 1419 просмотров
  • 1 комментарий
Украинский матч. Манчестер Сити обыграл Эвертон
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 1:0. Украинцы Александр Зинченко и Виталий Миколенко остались в запасе своих команд.

Однако матч можно назвать украинским, так как перед игрой футболисты поддержали Украину в борьбе с Россией.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Эвертон - Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден, 81

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Zah, 26.02.2022 23:27
    0
    Мегаповага Англії! Це все має значення.
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