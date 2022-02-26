Украинский матч. Манчестер Сити обыграл Эвертон

В матче АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 1:0. Украинцы Александр Зинченко и Виталий Миколенко остались в запасе своих команд.

Однако матч можно назвать украинским, так как перед игрой футболисты поддержали Украину в борьбе с Россией.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Эвертон - Манчестер Сити 0:1

Гол: Фоден, 81