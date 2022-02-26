МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не дай нам бог жить в стране, напоминающей Россию»

Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко высказался по поводу полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.
«Дорогие друзья. Дорогие украинцы. Приветствую Вас.
Я сейчас нахожусь в центре Киева возле Национальной оперы Украины. Мне очень больно видеть, что эти варвары делают с нашей страной, с нашим городом. Мне очень больно видеть, как мы живем. Но мы живем и будем жить.
Не дай нам бог жить в стране, напоминающей Россию. Не дай нам бог, чтобы такой изверг, как Путин, правил Украиной. Я горжусь нашей страной, нашей армией и людьми. Мы обязательно победим. Слава Украине», – сказал Михайличенко.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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