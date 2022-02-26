МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не дай нам бог жить в стране, напоминающей Россию»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины – о вторжении россиян

  • 26.02.2022 20:32
  • 3533 просмотра
  • 2 комментария
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не дай нам бог жить в стране, напоминающей Россию»
© УАФ. Алексей Михайличенко

Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко высказался по поводу полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.
 
«Дорогие друзья. Дорогие украинцы. Приветствую Вас.
 
Я сейчас нахожусь в центре Киева возле Национальной оперы Украины. Мне очень больно видеть, что эти варвары делают с нашей страной, с нашим городом. Мне очень больно видеть, как мы живем. Но мы живем и будем жить.
 
Не дай нам бог жить в стране, напоминающей Россию. Не дай нам бог, чтобы такой изверг, как Путин, правил Украиной. Я горжусь нашей страной, нашей армией и людьми. Мы обязательно победим. Слава Украине», – сказал Михайличенко.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(16 голосов)

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Комментарии
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    online
    lizerginnn, 26.02.2022 21:00 (изменен)
    +5
    Молодець! Слава Україні, Слава ЗСУ, Слава нашому народу!
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    online
    Kinik, 26.02.2022 21:03
    +4
    Олексій Михайличенко ти топ.В нас найкращі тренери та футболісти.Найкращі люди.Слава Україні!!!
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