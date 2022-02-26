ФОТО. Игроки Эвертона и Манчестер Сити поддержали Украину

В субботу, 26 февраля, в матче 27-го тура АПЛ «Эвертон» принимает «Манчестер Сити».
Игроки обеих команд вышли на матч с украинской символикой. Футболисты из Ливерпуля накинули на плечи флаги Украины, футболисты из Манчестера – надели куртки с флагом нашей страны и надписью: «Нет войне».
Источник — Sport.ua
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