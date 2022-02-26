ФОТО. Игроки Эвертона и Манчестер Сити поддержали Украину

Футболисты вышли на матч с украинской символикой

  • 26.02.2022 19:55
  • 3085 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Игроки Эвертона и Манчестер Сити поддержали Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 февраля, в матче 27-го тура АПЛ «Эвертон» принимает «Манчестер Сити».
 
Игроки обеих команд вышли на матч с украинской символикой. Футболисты из Ливерпуля накинули на плечи флаги Украины, футболисты из Манчестера – надели куртки с флагом нашей страны и надписью: «Нет войне». 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Sergey Gorbachenko, 26.02.2022 20:10
    +5
    Дякуємо!
    Ссылка
    online
    rus, 26.02.2022 20:33
    0
    Дуже приємно!
    Ссылка
    PFCLviv, 26.02.2022 20:31
    0
    Дякуємо!
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