Англия работает над исключением сборной России из плей-офф отбора ЧМ-2022

ФИФА пока не готова к решению

  • 26.02.2022 19:33
  • 2500 просмотров
  • 1 комментарий
Англия работает над исключением сборной России из плей-офф отбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации BBC, Футбольная ассоциация Англии и правительство Великобритании активно работают над исключением сборной России из плей-офф отбора ЧМ-2022.

Ассоциация ведет переговоры с другими федерациями, чтобы надавить на ФИФА в этом вопросе.

Одновременно на ФИФА давит правительство страны.

Ранее стало известно, что играть с Россией в плей-офф отказывается Польша, которая готова к техническому поражению.

Источник — BBC

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Sergey Gorbachenko, 26.02.2022 20:14
    0
    Яка бл... технічна поразка??? Значить парашинські холуї будуть грати, а нормальній команді технічну поразку??? Якщо таке дійсно станеться, то ФІФА, як і параша, повинна стати організацією 404.
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