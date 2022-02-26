Англия работает над исключением сборной России из плей-офф отбора ЧМ-2022

По информации BBC, Футбольная ассоциация Англии и правительство Великобритании активно работают над исключением сборной России из плей-офф отбора ЧМ-2022.
Ассоциация ведет переговоры с другими федерациями, чтобы надавить на ФИФА в этом вопросе.
Одновременно на ФИФА давит правительство страны.
Ранее стало известно, что играть с Россией в плей-офф отказывается Польша, которая готова к техническому поражению.
Источник — BBC
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