Англия работает над исключением сборной России из плей-офф отбора ЧМ-2022

По информации BBC, Футбольная ассоциация Англии и правительство Великобритании активно работают над исключением сборной России из плей-офф отбора ЧМ-2022.

Ассоциация ведет переговоры с другими федерациями, чтобы надавить на ФИФА в этом вопросе.

Одновременно на ФИФА давит правительство страны.

Ранее стало известно, что играть с Россией в плей-офф отказывается Польша, которая готова к техническому поражению.