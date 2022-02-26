Стаховский записался в запас украинской армии

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своих действиях, направленных на помощь своей родине, которая подверглась нападению российской армии.



«Я записался в запас в прошлую субботу, но у меня не было всех документов для подписания контракта. У меня нет военного опыта, но есть опыт обращения с оружием», – заявил Стаховский.