Легионеры Динамо и Шахтера пытаются покинуть Украину через Молдову

Игроки рассчитывают как можно скорее выехать из Украины

  • 26.02.2022 18:25
  • 1354 просмотра
  • 1 комментарий
Легионеры Динамо и Шахтера пытаются покинуть Украину через Молдову
© shakhtar.com

По информации СМИ, легионеры «Динамо» и «Шахтера» покинули Киев и выдвинулись в направлении границы с Молдовой, чтобы покинуть Украину.

Два дня после начала вторжения России в Украину футболисты находились в киевском отеле.

Ранее Украину покинул тренерский штаб «Динамо» во главе с Мирчей Луческу, а также игроки «Шахтера» Манор Соломон и Тете.

Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
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    xxxxxxxxxxxxххх, 26.02.2022 19:02
    0
    Так Луческу же говорил что останется в Киеве
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