Легионеры Динамо и Шахтера пытаются покинуть Украину через Молдову

По информации СМИ, легионеры «Динамо» и «Шахтера» покинули Киев и выдвинулись в направлении границы с Молдовой, чтобы покинуть Украину.
Два дня после начала вторжения России в Украину футболисты находились в киевском отеле.
Ранее Украину покинул тренерский штаб «Динамо» во главе с Мирчей Луческу, а также игроки «Шахтера» Манор Соломон и Тете.
Источник — Трибуна
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