Легионеры Динамо и Шахтера пытаются покинуть Украину через Молдову

По информации СМИ, легионеры «Динамо» и «Шахтера» покинули Киев и выдвинулись в направлении границы с Молдовой, чтобы покинуть Украину.

Два дня после начала вторжения России в Украину футболисты находились в киевском отеле.

Ранее Украину покинул тренерский штаб «Динамо» во главе с Мирчей Луческу, а также игроки «Шахтера» Манор Соломон и Тете.