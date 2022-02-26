Сергей ПАЛКИН: «Большинство игроков и тренеров Шахтера в Киеве»

Гендиректор «Шахтера» - о ситуации в клубе во время войны

  • 26.02.2022 15:45
  • 415 просмотров
  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Большинство игроков и тренеров Шахтера в Киеве»
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ситуации в клубе в условиях войны с Россией:

«В стране война. Россия совершила масштабное вторжение в Украину. Гибнут люди. Нет слов описать то, что происходит. Мировое сообщество должно остановить это как можно быстрее. Я призываю клубы, с которыми мы играли, а это большинство топовых команд Европы, УЕФА, десятки миллионов болельщиков оказать на своем уровне максимальную поддержку Украине. Эта война касается каждого европейца сегодня. Только объединив силы, мы можем победить это безумие. Я верю, что вместе мы выстоим и победим. Я много пережил ярких моментов с «Шахтером», но для меня лично самой большой победой в жизни будет победа в этой войне за независимость Украины.

Относительно ситуации в клубе. Я нахожусь в Киеве. Большинство игроков и тренеров с семьями находятся в Киеве. Мы пытаемся найти варианты, как эвакуировать наших иностранцев и их семьи. Насколько я знаю, Соломон и Тете находятся уже за пределами Украины.

Сотрудники клуба – по домам, в бомбоубежищах, подвалах, в метро. Там, где более безопасно. Если есть возможность – эвакуируют семьи.

На данный момент, по имеющимся данным, каких-либо пострадавших среди сотрудников и их семей нет. Стараемся поддерживать коммуникации внутри, обмениваемся информацией, поддерживаем друг друга.

Все наши мысли сегодня – об окончании этой безумной войны. Об украинских воинах, о тех, кто защищает нашу страну и ее право на суверенитет и независимость. Верю, вместе мы победим!».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    Face Control, 26.02.2022 16:00 (изменен)
    0
    Lulinnha, 26.02.2022 15:59
    Походу в новом сезоне Шахтёр будет выступать игроками Марика. И тренеров поменяют.
    Ты за себя переживай, а не за Шахтёр, в Шахтёре сами разберутся, если нужно вообще играть не будут, посмотрим кто от этого выиграет.
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    Lulinnha, 26.02.2022 15:59
    -1
    Походу в новом сезоне Шахтёр будет выступать игроками Марика. И тренеров поменяют.
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