Фрэнк ЛЭМПАРД: «У Миколенко есть наша полная поддержка»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал о моральном состоянии украинского защитника команды Виталий Миколенко:
«Я разговаривал с ним, и руководители клуба тоже. У него есть полная наша поддержка, которую мы только способны оказать. Крайне важно, чтобы он это почувствовал, ведь он совсем недавно к нам присоединился.
Решение о том, выйдет ли он на матч с «Ман Сити», я приму непосредственно перед игрой, переговорив с Виталием».
Источник — ФК Эвертон
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