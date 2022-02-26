Фрэнк ЛЭМПАРД: «У Миколенко есть наша полная поддержка»

Наставник «Эвертона» - о состоянии украинского защитника

  • 26.02.2022 15:12
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «У Миколенко есть наша полная поддержка»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал о моральном состоянии украинского защитника команды Виталий Миколенко:

«Я разговаривал с ним, и руководители клуба тоже. У него есть полная наша поддержка, которую мы только способны оказать. Крайне важно, чтобы он это почувствовал, ведь он совсем недавно к нам присоединился.

Решение о том, выйдет ли он на матч с «Ман Сити», я приму непосредственно перед игрой, переговорив с Виталием».

Источник — ФК Эвертон

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