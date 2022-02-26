Томас ТУХЕЛЬ: «Мы не должны притворяться, что проблемы нет»

Главный тренер английского «Челси» Томас Тухель высказался о начале широкомасштабного вторжения России в Украину.

«Мы не должны притворяться, что проблемы нет. Ситуация ужасна для всех. Никто не ожидал подобного, это кажется нереальным. Это затуманивает наш разум, не дает радоваться перед финалом Кубка английской лиги.

Это приносит огромную неопределенность особенно для тех, кто вовлечен больше, чем мы. Мы посылаем им наши наилучшие пожелания, конечно же.

Тем не менее в ситуации с нашим клубом столько неопределенности, что нет смысла комментировать это. Мы в курсе всего этого, у нас нет какой-то инсайдерской информации, как вам может показаться.

Думаю, у команды и тренеров есть право не погружаться в политику и сосредоточиться на спорте. Не потому, что мы прячемся. Ситуация ясна, она ужасна, несомненно.

Я могу понять критику в отношении клуба и нас, людей, представляющих его. Мы не можем полностью избавиться от этого», - сказал Тухель.