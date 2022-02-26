УЕФА разрывает спонсорский контракт с Газпромом

Союз европейских футбольных ассоциаций разрывает спонсорский контракт с «Газпромом».
Соглашение действует до конца сезона 2023/24. По нему УЕФА получает от российской компании 40 млн фунтов стерлингов в год.
Таким образом, УЕФА потеряет как минимум 80 млн фунтов. Официально стороны о разрыве отношений пока не сообщали.
Источник — The Times
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.