УЕФА разрывает спонсорский контракт с Газпромом

Союз европейских футбольных ассоциаций разрывает спонсорский контракт с «Газпромом».

Соглашение действует до конца сезона 2023/24. По нему УЕФА получает от российской компании 40 млн фунтов стерлингов в год.

Таким образом, УЕФА потеряет как минимум 80 млн фунтов. Официально стороны о разрыве отношений пока не сообщали.