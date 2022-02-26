Роман БЕЗУС: «Я плачу второй день»

Украинский футболист – о войне в стране

  • 26.02.2022 12:16
  • 620 просмотров
  • 0 комментариев
Роман БЕЗУС: «Я плачу второй день»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Хавбек бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Безус поделился реакцией на военную агрессию России:

«Я никогда не чувствовал себя таким слабым. Всегда я слышал: мужчины не плачут. Я плачу второй день. Молюсь и плачу. Все дрожит внутри меня: моя семья и друзья, их дети, родственники и знакомые. И я не могу помочь им.

Я просто плачу и молюсь. И телефон из рук не отпускаю. Какие-нибудь посты я выставляю и что-то ищу. Наверное, спокойствие, но его нет. Сегодня гимн пели, и он был со слезами. Никогда не давался мне так тяжело, потому что пение перебивали слезы.

Горжусь, что я украинец. И героев наших не забудь никогда. Я благодарен всем, кто Украине помогает. Кто землю нашу защищает, кто молится за Украину, кто не безразличен. И желаю, чтобы были спокойные ночи. А я буду молиться, верить, плакать».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Roma Bezus (@romabezus)

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности