Роман БЕЗУС: «Я плачу второй день»

Хавбек бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Безус поделился реакцией на военную агрессию России:

«Я никогда не чувствовал себя таким слабым. Всегда я слышал: мужчины не плачут. Я плачу второй день. Молюсь и плачу. Все дрожит внутри меня: моя семья и друзья, их дети, родственники и знакомые. И я не могу помочь им.

Я просто плачу и молюсь. И телефон из рук не отпускаю. Какие-нибудь посты я выставляю и что-то ищу. Наверное, спокойствие, но его нет. Сегодня гимн пели, и он был со слезами. Никогда не давался мне так тяжело, потому что пение перебивали слезы.

Горжусь, что я украинец. И героев наших не забудь никогда. Я благодарен всем, кто Украине помогает. Кто землю нашу защищает, кто молится за Украину, кто не безразличен. И желаю, чтобы были спокойные ночи. А я буду молиться, верить, плакать».