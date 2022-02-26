Акапулько. Надаль в двух сетах обыграл Медведева в полуфинале

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира в мексиканском Акапулько.
Встреча продолжалась 2 часа и завершилась в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.
Акапулько. Полуфинал
Рафаэль Надаль – Даниил Медведев – 6:3, 6:3
В финале 35-летний испанец встретится с британцем Кэмероном Норри, который ранее обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.
Отметим, что со следующей недели Медведев станет первой ракеткой мира.
Источник — Sport.ua
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