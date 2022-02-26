Акапулько. Надаль в двух сетах обыграл Медведева в полуфинале

Россиянин со следующей недели станет первой ракеткой мира

  • 26.02.2022 08:41
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Акапулько. Надаль в двух сетах обыграл Медведева в полуфинале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира в мексиканском Акапулько.

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

Акапулько. Полуфинал
Рафаэль Надаль – Даниил Медведев – 6:3, 6:3

В финале 35-летний испанец встретится с британцем Кэмероном Норри, который ранее обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.

Отметим, что со следующей недели Медведев станет первой ракеткой мира.

Источник — Sport.ua

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