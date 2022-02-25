Милан и Удинезе сыграли вничью, Дженоа и Интер разошлись без забитых голов

26 февраля состоялись два матче 27-го тура чемпионата Италии.
«Милан» и «Удинезе» сыграли вничью (1:1). У хозяев встречи на 29-й минуте голом отметились Рафаэль Леау, у гостей мяч на 66-й минуте забил Дестини Удоджи.
«Милан» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А.
Серия А. 27-й тур
Милан – Удинезе – 1:1
Голы: Леау, 29 – Удоджи, 66.
Дженоа – Интер – 0:0
Источник — Sport.ua
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