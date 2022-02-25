27-й тур
Милан
1 : 1
Удинезе
25.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан и Удинезе сыграли вничью, Дженоа и Интер разошлись без забитых голов

Россонери набрали 57 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А

  • 25.02.2022 23:55
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Милан и Удинезе сыграли вничью, Дженоа и Интер разошлись без забитых голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоялись два матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Милан» и «Удинезе» сыграли вничью (1:1). У хозяев встречи на 29-й минуте голом отметились Рафаэль Леау, у гостей мяч на 66-й минуте забил Дестини Удоджи.

«Милан» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А.

Серия А. 27-й тур

Милан – Удинезе – 1:1

Голы: Леау, 29 – Удоджи, 66.

Дженоа – Интер – 0:0

Источник — Sport.ua

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