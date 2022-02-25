Стадион немецкой «Баварии» осветили сине-желтым цветом в поддержку Украины.
«Альянц Арену» подсветили цветами украинского флага. Клуб и власти Мюнхена выступили против войны.
ФОТО. Стадион «Баварии» осветили сине-желтым цветом в поддержку Украины
Allianz Arena in Farben der Ukraine: Der FC Bayern unterstützt die Stadt München bei ihren Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine sowie der Partnerstadt Kiew.— FC Bayern München (@FCBayern) February 25, 2022
Источник — ФК Бавария
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