ПЕЛЕ: «Хочу выразить солидарность народу Украины»

Легендарный бразильский футболист Пеле осудил военную агрессию России против Украины:

«Годы идут, но мало что изменилось с моего детства. Трагедии, которые мы пережили, должны были научить нас, что необходим мир во всем мире.

Я полагаюсь на Бога, но мое сердце наполнено грустью из-за новостей об очередной войне.

Хочу выразить свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога о мире, чтобы свобода и любовь одержали победу».