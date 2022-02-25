Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я в шоке от того, что происходит в Украине»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал военную агрессию России против Украины:

«Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли. Конечно, я осуждаю войну.

Сейчас непросто говорить о футболе. Конечно, задумываешься о возможных последствиях, в том числе для народа Украины.

Хорошо, что УЕФА быстро принял решение о переносе финала ЛЧ. Пути к миру нет, мир и есть путь. Вчера я прочитал это высказывание и подумал, что оно уместно. Такой должен быть девиз. Так продолжаться не должно».