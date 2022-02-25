Пеп ГВАРДИОЛА: «Команда и клуб рядом с Зинченко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о реакции Александра Зинченко на войну в Украине:
«Команда и клуб, безусловно, рядом с ним. Мы поддерживаем его, и это нормально, ведь мы каждый день проводим вместе.
Ситуация в родной стране всегда волнует. Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует.
Мы поговорили с ним. Заголовки во всех газетах мира. Он обеспокоен. Александр – невероятно сильный парень. На сегодняшней тренировке он был готов сыграть с «Эвертоном».
Источник — Manchester Evening News
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