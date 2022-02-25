Пеп ГВАРДИОЛА: «Команда и клуб рядом с Зинченко»

Наставник «Манчестер Сити» - о моральном состоянии Александра Зинченко

  • 25.02.2022 18:21
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Команда и клуб рядом с Зинченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о реакции Александра Зинченко на войну в Украине:

«Команда и клуб, безусловно, рядом с ним. Мы поддерживаем его, и это нормально, ведь мы каждый день проводим вместе.

Ситуация в родной стране всегда волнует. Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует.

Мы поговорили с ним. Заголовки во всех газетах мира. Он обеспокоен. Александр – невероятно сильный парень. На сегодняшней тренировке он был готов сыграть с «Эвертоном».

Источник — Manchester Evening News

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