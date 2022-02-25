МЮ разорвал контракт с российским спонсором Аэрофлот

Правительство Великобритании наложило санкции

  • 25.02.2022 17:51
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МЮ разорвал контракт с российским спонсором Аэрофлот

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что разорвал спонсорский контракт с российской компанией Аэрофлот.

Это сделано после того, как правительство Великобритании наложило санкции на все авиакомпании страны-агрессора России.

После начала полномасштабного вторжения МЮ отказался выполнять полеты Аэрофлотом, а теперь разорвал контракт.

Великобритания запретила всем российским авиакомпаниям полеты в страну.

Источник — BBC

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