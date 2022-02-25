Все матчи в Италии начнутся с акции с протестов против войны в Украине

Федерация футбола Италии (FIGC) приняла решение организовать акцию протеста против войны в Украине. Все футбольные матчи, которые пройдут в Италии на этой неделе, начнутся с 5-минутным опозданием.

«Все профессионалы и любители объединятся в единое послание мира, повышая осведомленность болельщиков касательно уважения к людской жизни и необходимости поиска дипломатического решения кризиса в Украине», - гласит заявление FIGC.

Сегодня в Серии А состоятся два матча 27-го тура: «Милан» - «Удинезе» и «Дженоа» - «Интер».