ВИДЕО. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Иногда и один в поле воин»

44-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко восхитился подвигом неизвестного украинца, который в одиночку попытался остановить колонну военной техники российских оккупантов.
«Иногда и один в поле воин», — написал Левченко.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Een Oekraïner, die Russen probeert te stoppen🙏🏽🇺🇦— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) February 25, 2022
Иногда, и один в поле воин. https://t.co/EQZn1slcdh
Источник — Twitter
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